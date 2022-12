Zwei Unfallfluchten an den Feiertagen

Bei zwei Unfallfluchten in Gersthofen und Batzenhofen entsteht ein Schaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei Unfallfluchten hat es an den Feiertagen in Gersthofen gegeben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

Am Samstag fuhr ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 17.30 und 20 Uhr einem weißen Opel in der Schumannstraße ins Heck. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher.

Die zweite Unfallflucht passierte in Batzenhofen. Hier wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag in der Stephanstraße die Fahrerseite und das Heck hinten links touchiert. Der Verursacher suchte laut Polizei ebenfalls das Weite. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht für beide Vorfälle Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)