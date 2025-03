Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet von Gersthofen

Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten, die sich am Samstag abgespielt haben. Am Mittag touchierte in der Ebnerstraße in Gersthofen zwischen 11.30 und 12 Uhr ein Unbekannter wahrscheinlich im Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten VW up einer Frau. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ebenfalls am Samstag zwischen 7.45 und 8.55 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ziegeleistraße in Gersthofen zu einem Unfall. Eine Frau hatte ihren grünen Hyundai i10 auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach dem Einkauf zurückkam, stellte sie einen Schaden am Heck des Fahrzeugs fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Auch hier machte sich der bislang unbekannte Verursacher aus dem Staub, ohne Angaben zu hinterlassen oder sich bei der Polizei zu melden. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (kar)

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis