Zwei Verletzte nach Unfall in Gersthofen

In Gersthofen kommt es am Montagvormittag zu einem Auffahrunfall. Zwei Autofahrerinnen werden dabei leicht verletzt.

Zwei Autofahrerinnen sind nach einem Auffahrunfall in Gersthofen leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte eine 49-Jährige am Montag gegen 8.10 Uhr von der Otto-Hahn-Straße nach links in ein Grundstück einbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie abbremsen. Das übersah eine 21-Jährige, und fuhr der 49-Jährigen auf. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Frauen. Sie kamen zur Abklärung ins Krankenhaus, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird von den Beamten auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. (kinp)