Zweite Bäckerei Wolf in Gersthofen hat eröffnet

Die Bäckerei Wolf hat in Augsburg und in den umliegenden Städten rund 30 Filialen. Am Donnerstag ist ein neues Geschäft in Gersthofen dazu gekommen: Auf einer vom Aldi-Parkplatz abgetrennten Fläche in der Senefelder Straße ist eine Bäckerei mit Café gebaut worden. Viele Luftballons rund um den Eingang begrüßten die Kunden zur Neueröffnung. So wie in Friedberg auch sucht das Unternehmen laut Firmenchef Stefan Wolf mit dem Standort bewusst die Nähe zu einem Supermarkt und die Lage in einem Gewerbegebiet mit vielen umliegenden Firmen, wo sich Beschäftigte vor allem mittags mit Essen versorgen müssen. Es gibt auch einen gastronomischen Außenbereich. Seit vielen Jahren ist die Bäckerei Wolf in Gersthofen außerdem im City-Center ansässig. Text: kar/Foto: Marcus Merk

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Wolf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis