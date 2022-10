Zweites Werk: Großbäckerei Ihle in Gersthofen wird doppelt so groß

Ein neues Großbauwerk entsteht im Gersthofer Industriegebiet. Etwa doppelt so groß wie bisher wird der Gersthofer Standort der Großbäckerei Ihle.

Vor gut zehn Jahren baute die Großbäckerei Ihle mit Sitz in Friedberg eine neue Fabrik in Gersthofen. Das Werk wurde eines der dominierenden Industriegebäude im Gersthofer Stadtbild und ist aus westlicher Richtung schon von Weitem gut zu erkennen. Seit einigen Wochen wird dort wieder gebaut: Derzeit entsteht auf einem großen Areal an der Daimlerstraße neben dem bestehenden ein weiteres Werk, in welchem das Unternehmen Backwaren herstellen wird.

Um sich das Unternehmen zu sichern, wies die Stadt Gersthofen damals eigens das Industriegebiet I9 ("Ihle") westlich der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth und unmittelbar nördlich der Autobahn A8 aus. Baubeginn war dann im Jahr 2009. Damals entstand die 230 auf 60 Meter große Backstube an der Daimlerstraße. Die Eröffnung folgte im Jahr 2010. Die Baukosten lagen damals bei 22 Millionen Euro.

Ihle-Erweiterung in Gersthofen kam 2016

Bereits ab dem Jahr 2016 erweiterte die Großbäckerei, die inzwischen in vierter Generation Familienbetrieb ist, den Standort in Gersthofen. So wurde für circa 18 Millionen Euro in ein mehr als 5000 Quadratmeter großes Logistikzentrum investiert. Es besteht aus einem Hochregallager sowie einer Kommissionierhalle, in der dann die Waren nach den eingegangenen Aufträgen für den Transport zusammengestellt werden.

Neben seiner bestehenden großen Werkhalle mit zwei Tiefkühlhochregallagern legt das Friedberger Backunternehmen jetzt noch eins drauf: Auf den unmittelbar nördlich an den Bestand angrenzenden Flächen entsteht ein umfangreicher Erweiterungsbau mit hohen Hallen. Das Unternehmen beschäftigt nach Firmenangaben insgesamt mehr als 2000 Menschen und zählt zu den zehn größten deutschen Backbetrieben. Wie groß die Neubaufläche in Gersthofen ist und wie viel Geld investiert wird, darüber machte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion allerdings keine Angaben.

Neues Werk und Lager in Gersthofen

Wie aus einer neuen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Landratsamts Augsburg hervorgeht, die im Gersthofer Bauausschuss bekannt gegeben wurde, kommt jetzt zum Bestand ein zweites Werk zur Herstellung von Nahrungsmitteln hinzu. Ergänzt wird das Bauvorhaben durch ein weiteres Tiefkühlhochregallager, eine Ammoniak-Kälteanlage sowie zwei Dampfkessel und eine Neutralisationsanlage.

Im Laufe der Jahre haben sich in dem Areal neben der Großbäckerei auch weitere renommierte Firmen wie der Rucksackhersteller Deuter, die Firma Borscheid + Wenig, die Andreas Schmid Kontraktlogistik GmbH, die Maschinenbaufirma ExOne GmbH sowie die Glasbaufirma Roschmann und der IT-Dienstleister Aracom angesiedelt.