Gersthofer Kunstpreis will heuer digitale Kreativität wecken

Bereits zum 39. Mal schreibt die Stadt Gersthofen in diesem Jahr einen Kunstpreis aus. Doch diesmal soll's besonders modern werden.

Der Kunstpreis der Stadt Gersthofen wird auch dieses Jahr wieder verliehen – und zwar bereits zum 39. Mal: Interessierte Künstler können ihre digitalen Werke ab dem 1. Juli und bis zum 30. September online einreichen. Das Motto lautet heuer "Digitale Form: Gekommen um zu bleiben". Die Bewerber müssen einige Bedingungen erfüllen.

Der Kunstpreis Gersthofen wird seit 1985 im jährlichen Wechsel für herausragende künstlerische Leistungen verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 3.500 Euro wird von der VR-Bank Handels- und Gewerbebank gestiftet. Am Wettbewerb teilnehmen können alle KünstlerInnen aus Gersthofen, aus der Stadt und dem Landkreis Augsburg sowie den angrenzenden Landkreisen. Die Absicht der Stadt ist es, freien KünstlerInnen und Schaffenden aus der Kreativwirtschaft mit künstlerischer Affinität, mit digitalen Arbeitsmethoden und mit lokalem Bezug eine Plattform für Ihre Werke zu geben und somit die Kreativität in der Region sichtbar zu machen. Es können Werke aus allen Kunstformen (Musik, audiovisuelle Arbeiten, Video, Fotografie, Bildende Kunst etc.) aus der Schaffensphase 2022/2023 eingereicht werden.

Kunstpreis Gersthofen: So kann man sich bewerben

Wie erstmals beim letzten Kunstpreis richtet sich der Fokus auf digitale Arbeiten. Alle Einreichungen können aus allen möglichen Kunstformen stammen, müssen allerdings erkennbar unter Einsatz elektronischer, digitaler oder technischer Mittel realisiert worden sein. Die Bewerbungen müssen sich digital darstellen lassen und digital eingereicht werden, unabhängig von einer eventuellen physischen Präsenz im Rahmen der späteren Preisverleihung.

Zuletzt errang Celia Meißner, 24 Jahre, aus Kissing den ersten Preis. Ihr Medium: Audio und Foto. So entstanden Sounds und Bilder von Windrädern und Mühlen in Kissing. Die Begründung der Jury lautete: Die Künstlerin Celia Meißner wählt in ihrem Kunstwerk "!regenerate!" einen ungewöhnlichen Weg, sich mit dem Thema Energie und Industrie auseinanderzusetzen – mittels Soundcollage werden hier verschiedene Quellen überlagert und zu einem Teppich verwoben, der zu einer akustischen Exploration ihres Themas wird.

Eine Fachjury prämiert auch beim Gersthofer Kunstpreis 2023 Originalität, Positionen mit zukunftsorientierten Themen und zeitgemäßen, kreativen Umgang in der jeweiligen Kunstform. Diese Fachjury setzt sich wie im vergangenen Jahr zusammen aus Tina Lorenz (Staatstheater Augsburg), Ute Legner (Mehr Musik), Stefanie Sixt (Künstlerin, Video-Design), Martin Spengler (Lab Binaer), dem Gersthofer Kulturamtsleiter Uwe Wagner sowie David Kochs (Musikproduzent, DJ, Designer).

Die Bekanntgabe der Preisträger mit der Prämierung der Plätze eins bis drei findet dann am Donnerstag, 16. November, statt. Der Bewerbungsschluss ist am Samstag, 30. September. Sämtliche Bewerbungsunterlagen müssen zu diesem Stichtag komplett ausgefüllt über das Bewerbungsformular auf www.kunstpreis-gersthofen.de eingegangen sein.

Weitere Informationen und Anmeldekriterien gibt es online oder unter kunstpreis@gersthofen.de