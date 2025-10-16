Gersthofer Kirchweih: Wie kommt das Volksfest bisher an?

Ausgestattet mit Hut stehen die beiden Festwirte Stefan „Bob“ Meitinger und Bernhard „Happi“ Happacher am Mittwochabend im Zelt auf der Gersthofer Kirchweih etwas am Rande und blicken zufrieden auf das fröhliche Treiben zur Musik von „Blechblos‘n“, die Hits von Spider Murphy Gang oder Haindling spielen.

Beide Macher hinter der Kirchweih betonen, dass sie an jedem Tag da seien. Es geht nicht nur um organisatorische Fragen, sondern Happacher greift auch mal zum Werkzeug, wenn ein Abflussrohr im Küchenbereich kaputtgegangen ist. Gut, die Hälfte des Volksfestes ist vorbei. Wie fällt die Zwischenbilanz der Wirte aus?

„Die ersten Tage waren bombe,“ sagt der Augsburger Gastronom Bob Meitinger. Die Besucherzahlen seien am Wochenende deutlich höher als bei der Premiere im vergangenen Jahr gewesen. Happacher freut sich, dass der sonst eher schwache Montag gut besucht war. Beim italienischen Abend mit Domenico Salerno sei fleißig getanzt worden. Happacher sagt, er sei insgesamt „hoch zufrieden“ mit den Reaktionen der Besucher. „Es kommt sehr viel Lob für die Küche und den Service, das freut mich.“ Manchmal gebe es bei größerem Andrang die eine oder andere Beschwerde über zu lange Wartezeit, aber das Küchenteam arbeite so schnell es könne und funktioniert nach seinem Eindruck „super“.

Irritationen hatte es beim Seniorennachmittag gegeben, da einige Senioren von einem neutralen Wertgutschein für Essen ausgegangen seien. Doch auf dem Gutschein war die Auswahl zwischen Leberkäse und Kässpatzen gestanden. Darauf hatte sich die Küche mit vielen Portionen vorbereitet. Das Thema Gutschein müsste im nächsten Jahr von der Stadt klarer kommuniziert werden, wünscht sich Happacher.

Fürs nächste Jahr stehen die Wirte der Gersthofer Kirchweih schon fest

Apropos nächstes Jahr: 2026 wird die Kirchweih noch einmal vom Team Meitinger/Happacher auf die Beine gestellt werden. „Wir haben einen Drei-Jahres-Vertrag mit der Stadt,“ sagt Happacher. Danach werde das Fest neu ausgeschrieben. Werden sich die beiden wieder bewerben? Mal schauen, sagen die beiden, grinsen und lassen sich nicht weiter in die Karten schauen.

Jetzt steht erst einmal die Vorbereitung für den Endspurt ins Haus: „Am Samstag wird das Zelt aus allen Nähten platzen,“ sagt Happacher. Ein Höhepunkt werde der Maurermontag werden, der letzte Tag der Kirchweih. Da öffnet das Zelt bereits um 7 Uhr morgens und der Wirt ist sicher, dass zu so früher Stunde bereits rund 50 bis 60 Leute auf der Matte stehen werden. Eigentlich wollte Happacher in Anlehnung an die Geschichte Gersthofens einen kleinen Viehmarkt dazu veranstalten, doch davon sei ihm wegen der vielen Auflagen abgeraten worden.

Das ist am letzten Kirchweih-Wochenende in Gersthofen geboten

Um Muskelkraft wird es am Montag bei der bayerischen Meisterschaft im Maßkrugstemmen gehen. Seit einigen Tagen laufen im überdachten Biergarten die Turniere im Fußball-Dart. Den Anfang haben Mannschaften von Firmen gemacht. Am Freitag startet um 18 Uhr der Mädels-Cup und am Samstag ab 16 Uhr treten die Teams für das Finale an.

Icon vergrößern Noch bis zum 20. Oktober geht die Gersthofer Kirchweih, Schluss ist mit dem so genannten Maurermontag. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Noch bis zum 20. Oktober geht die Gersthofer Kirchweih, Schluss ist mit dem so genannten Maurermontag. Foto: Marcus Merk

Das ist am letzten Kirchweih-Wochenende noch geboten: Freitag, 17. Oktober: 12 Uhr: Zeltöffnung, 19 bis 23 Uhr: Dirndlalarm. Samstag, 18. Oktober: 12 Uhr: Zeltöffnung, 13 bis 18 Uhr: Schwäbische Musikanten, 19 bis 23 Uhr: Leck O’ Mio. Sonntag,19. Oktober: 10 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen, 10 bis 14 Uhr: Trachtenkapelle Hirblingen, 14 bis 18 Uhr: Big Band der Sing- und Musikschule Gersthofen, 19 bis 22.30 Uhr: D’ Hundskrippln.

Montag, 20. Oktober: 7 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen, 7 bis 11 Uhr: Gersthofer Schwob’n Deifi, 11.30 bis 14.30 Uhr: Wonderdocs, 14 Uhr: Bayrische Meisterschaft im Maßkrugstemmen, 15 bis 18.30 Uhr: Leck O’ Mio, 19 bis 23 Uhr: Troglauer.