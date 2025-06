Der Kunstpreis geht in die nächste Runde

Ab Juli können Künstler und Künstlerinnen aus Gersthofen, aus der Stadt Augsburg und dem Landkreis Augsburg sowie den angrenzenden Landkreisen ihre Arbeiten für den 41. Kunstpreis der Stadt Gersthofen einreichen. Der Kunstpreis wird seit 1985 im jährlichen Wechsel zwischen digitaler und physisch geschaffener Kunst für herausragende künstlerische Leistungen verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 3.500 Euro wird von der VR-Bank Handels- und Gewerbebank gestiftet.

Die Stadt Gersthofen möchte laut einer Mitteilung mit dem Preis freien Künstlern und Kunstschaffenden aus der Kreativwirtschaft, deren Arbeit sich mit künstlerischer Affinität, digitalen Arbeitsmethoden und einem lokalen Bezug auszeichnet eine Plattform geben. Alle Einreichungen müssen erkennbar unter Einsatz elektronischer, digitaler, technischer Mittel realisiert worden sein. Die Bewerbungen müssen sich digital darstellen lassen und digital eingereicht werden, unabhängig von einer eventuellen physischen Präsenz im Rahmen der späteren Preisverleihung. Prämiert werden Originalität, Positionen mit zukunftsorientierten Themen und zeitgemäßer, kreativer Umgang in der jeweiligen Kunstform. Die Bewerbung für alle Kunstformen ist möglich, also Musik, audiovisuelle Arbeiten, Video, Fotografie, Literatur etc. Eine Fachjury bewertet Originalität und kreativen Umgang in der jeweiligen Kunstform und prämiert die Sieger von Platz eins bis drei. Die Bekanntgabe des/der Preisträger/-in findet im Rahmen der Preisverleihung am 20. November um 16 Uhr statt. Der Ort der Preisverleihung wird noch bekannt gegeben.

Die Fachjury: Ute Legner (Mehr Musik, Jury-Vorsitzende), Lukas Baueregger (Staatstheater Augsburg), Benjamin Stechele (Lab Binaer), Uwe Wagner (Leiter Kulturamt der Stadt Gersthofen) und David Kochs (Musikproduzent, DJ, Designer). Sämtliche Bewerbungsunterlagen müssen zu diesem Stichtag komplett ausgefüllt über das Bewerbungsformular auf www.kunstpreis-gersthofen.de oder per E-Mail unter kunstpreis@gersthofen.de dem Kulturamt Gersthofen zugegangen sein. Weitere Informationen gibt es auf: www.kunstpreis-gersthofen.de/#digitaleKunst oder unter kunstpreis@gersthofen.de