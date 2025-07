Roman Mayer stellt Laster und Personal für den Tisch

Der Gersthofer Tisch, die Essensausgabe für Bedürftige in Gersthofen, ist gestartet. Die Einrichtung des Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg mit einer Vielzahl von Unterstützern und Gönnern aus dem Raum Gersthofen, hat pünktlich zum Start einen festen Transportpartner für sich gewinnen können.

Die in Gersthofen ansässige Roman Mayer Logistik Group stellt auf eigene Kosten das Fahrzeug inklusive Personal, mit dem die Lebensmittel bei unterschiedlichen Händlern und Bäckereien abgeholt und an die zentrale Ausgabestelle transportiert werden. „Wir sind sehr glücklich und sehr dankbar, mit der Roman Mayer Logistik Group einen professionellen Spezialisten als zuverlässigen Transportpartner für den Gersthofer Tisch gewonnen zu haben. Wir sind uns über die Dimension dieses Beitrages durchaus bewusst und schätzen es ungemein,“ freut sich Sigrid Puschner, eine der Initiatorinnen der Einrichtung, über das Engagement des Familienunternehmens mit Hauptsitz in Gersthofen.

„Als wir von dieser wichtigen Initiative gehört haben war sofort klar, dass wir hier Unterstützung leisten wollen. Wir sind in Gersthofen sehr stark verwurzelt und möchten das Unsere dazu beitragen, bedürftigen Menschen aus der unmittelbaren Region zu helfen.“ erläutert Geschäftsführer Gianluca Crestani das Engagement des Logistikdienstleisters. (AZ)

