Am „Gersthofer Tisch“ gibt es erstmals Lebensmittel

Lange Zeit wurde geplant und beraten, jetzt ist das Projekt „Gersthofer Tisch“ an den Start gegangen. Am Mittwoch versorgten Ehrenamtliche Bedürftige erstmals mit Lebensmitteln in ehemaligen Schulcontainern, die auf dem Gelände der evangelischen Gemeinde aufgestellt und renoviert worden waren. Der Tisch wird in enger Zusammenarbeit von der Kolpingsfamilie Gersthofen, der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gersthofen, dem Verein Gersthofen ist Bunt, der Katholischen Pfarrgemeinde Gersthofen und dem Rotary Club Gersthofen-Nördliches Lechtal betrieben. Die Trägerschaft des „Gersthofer Tischs“ hat die Caritas übernommen. Der Bedarf für eine eigene Lebensmittel-Ausgabestelle ist in der Stadt Gersthofen größer geworden. Einmal in der Woche sollen Lebensmittel ausgegeben werden, berichtet Lorenz Dirr vom Team der Gersthofer Tafel.

Lebensmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rotary International Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis