Am 20. Mai findet in Gersthofen wieder ein Spendenlauf statt. Vier Vereine machen gemeinsame Sache für den guten Zweck.

Gersthofen läuft wieder! Nachdem die Kolpingsfamilie Gersthofen und die Gersthofer Partyfreunde 2022 sehr kurz entschlossen einen Spendenlauf zugunsten der Kolping Ukraine-Hilfe organisiert hatten, bei dem in Summe 20.000 Euro zusammen kamen, haben die beiden Vereine die Idee erneut aufgegriffen. Ja, man konnte dazu sogar noch die Naturfreunde und den Deutschen Alpen-Verein (DAV) Sektion Gersthofen gewinnen, auf deren gemeinsamen Gelände der Spendenlauf unter dem Motto "Gersthofer laufen für Gersthofer" am Samstag, 20. Mai, ab 13 Uhr ausgetragen wird.

„Nachdem im vergangenen Jahr einige Teilnehmer an uns herangetreten sind, sollen dieses Mal Menschen in Not in unserer Heimat unterstützt werden“, so Kolping-Vorsitzender und Cheforganisator Heinz Schaaf. In verschiedenen Gesprächen hat man sich entschieden, ein Projekt der Familien-Station Gersthofen zu unterstützen. Und zwar die Trennungs- und Scheidungskindergruppe. „Dort erfahren die Kinder, dass sie mit ihren Schwierigkeiten und Sorgen nicht allein sind. Sie verstehen, dass auch andere Scheidungskinder vergleichbare Erfahrungen machen und ähnlichen Gefühlen ausgesetzt sind“, erklärte Schaaf bei einer Zusammenkunft im Du & Hier in der Kirchstraße, bei der ein symbolischer Startschuss abgegeben wurde.

Das Hauptziel der Gruppe besteht darin, trennungs- und scheidungsspezifische Belastungen zu reduzieren, die Selbstwahrnehmung der Kinder zu verbessern und das Erlernen neuer Bewältigungsstrategien zu ermöglichen. Die Stiftung hat zugesagt, dass diese Spendengelder zweckgebunden für das Projekt Trennungs- und Scheidungskinder-Gruppe zur Verfügung gestellt werden.

Vier Gersthofer Vereine engagieren sich für eine gute Sache

„Das macht Gersthofen aus“, freute sich Bürgermeister Michael Wörle, der am 20. Mai um 13 Uhr den Startschuss abfeuern wird, über den Zusammenschluss mehrerer Gersthofer Vereine für eine gute Sache.

Der Aufruf zum Mitmachen geht an Einzelpersonen, Gruppen und Vereine. Jeder Läufer sollte sich einen Sponsor suchen, der pro gelaufener Runde über circa 400 Meter einen vorher festgelegten Betrag spendet. Die Runden können in individuellem Tempo absolviert werden. Von Spazieren bis Joggen ist dabei alles erlaubt. Die eingenommenen Spenden werden auf das Konto der Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ - Spendenzweck „Gersthofen läuft“ eingezahlt. Die Konto-Nummer lautet: Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ - IBAN DE31 7205 0101 0030 6309 66 - Zweck „Gersthofen läuft“

Am Rande der Strecke des Spendenlaufes, der von 13 bis 18 Uhr geht, wird es ein buntes Rahmenprogramm geben. Anschließend steigt eine After-Run-Party mit Livemusik der Band „Leckomio“. Zum Abschluss gibt es ein großes Feuerwerk.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.gersthofen-lauft.de möglich.