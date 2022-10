Betrunkener wirft in Gersthofen Handy auf fahrendes Polizeiauto

Ein 46-Jähriger wirft in der Nacht sein Handy auf ein vorbeifahrendes Polizeiauto. Bei der Vernehmung des Mannes wurde ein Alkoholwert von 2,7 Promille festgestellt.

In der Gersthofer Bahnhofstraße kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem kuriosen Vorfall. Kurz nach Mitternacht fuhren Polizisten in einem Streifenwagen auf Höhe des Gersthofer Einkaufszentrums City-Center, als ein Fußgänger vom Straßenrand sein Handy auf das Auto warf. Die Polizisten mussten dadurch vollbremsen.

Wieso der Mann das Telefon warf, bleibt ungeklärt

Als die Behörden den Mann zur Rede stellten, konnte dieser sein Verhalten nicht erklären, das Motiv ist völlig ungeklärt, berichtet die Gersthofer Polizei. Bei der Kontrolle kam durch einen Alkoholtest heraus, dass der 46-Jährige aus Zusmarshausen 2,7 Promille Alkohol im Blut hatte. Direkt neben dem City-Center findet seit Freitag auf dem Rathausplatz die Gersthofer Kirchweih statt.

Bei dem aggressiven Wurf des Mannes kam niemand zu Schaden, lediglich der Polizeiwagen erlitt einen Sachschaden an einer der Fensterscheiben. Der betrunkene Zusmarshauser muss nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung rechnen. (mom)