16.000 Euro Schaden nach einem Unfall in Gessertshausen

Zwei Autos sind am Mittwoch in Gessertshausen zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber der Schaden ist hoch.

Eine 84-Jährige war mit ihrem Auto am Mittwochvormittag in Gessertshausen unterwegs. Als sie vom Bahnhofsplatz um nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, missachtete sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 64-jährigen Autofahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 16.000 Euro. (corh)