28-Jähriger bekommt in Gessertshausen gleich zweifach Ärger

Bei einer Kontrolle in Gessertshausen bemerkt die Polizei, dass der Fahrer für sein Gespann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Dies ist aber nicht sein einziges Problem.

Doppelt Pech hat ein 28-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen in Gessertshausen gehabt. Die Polizei hatte ihn um 7.15 Uhr mit seinem Fahrzeuggespann auf der B300 von Gessertshausen in Richtung Diedorf angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass der junge Mann für das von ihm geführte Fahrzeuggespann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem ergab ein Drogentest, dass der 28-Jährige laut Polizei vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert hatte. Er wird nun wegen beider Vergehen angezeigt. (thia)