32-Jährige verursacht in Gessertshausen trotz Vorsicht einen Unfall

Eine Autofahrerin tastet sich in Gessertshausen vorsichtig durch eine Fahrzeugschlange. Ein Auto übersieht sie allerdings.

Trotz aller Vorsicht hat eine 32-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Gessertshausen einen Unfall verursacht. Die Frau wollte gegen 16 Uhr vom Veilchenweg nach links in die Oberschönefelder Straße einbiegen.

Unfall in Gessertshausen: Auto beim Linksabbiegen übersehen

Da sich vor der Ampel zur B300 eine Fahrzeugschlange gebildet hatte, tastete sie sich langsam durch diese hindurch. Dabei übersah sie allerdings den von rechts kommenden Wagen einer 21-Jährigen, die von der B300 her in Richtung Fischach fuhr. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (thia)