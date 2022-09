Gessertshausen

3358 Gessertshauser dürfen am 25. September ihren Bürgermeister wählen

Plus Die Bürgermeisterwahlen in Gessertshausen finden in einem anderen Turnus als in anderen Orten statt. Zwei Männer bewerben sich um den Posten im Rathaus.

Von Regine Kahl

Die letzten Bürgermeisterwahlen in Gessertshausen sind recht knapp ausgegangen. In wenigen Wochen wird wieder abgestimmt. 3358 Wahlberechtigte entscheiden am Sonntag, 25. September, darüber, ob es diesmal wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird. Es gibt zwei Kandidaten: den amtierenden Bürgermeister Jürgen Mögele (CSU) und Michael Weh, der für eine Gemeinschaft aus SPD, Grüne, ÖDP und Freie Wähler antritt. Die Gessertshauser wählen in einem anderen Turnus als die anderen Gemeinden in Bayern.

