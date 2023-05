67-Jährige greift in Gessertshausen Sanitäterin beim Einsatz an

Eine Rettungssanitäterin will von einer 67-Jährigen die Personalien des gestürzten Ehemanns erfragen. Daraufhin rastet die Seniorin aus und wird sogar handgreiflich.

Auf eine Rettungssanitäterin ist eine 67-Jährige am Dienstagabend in Gessertshausen losgegangen. Dabei wollte die Frau lediglich dem Ehemann der Angreiferin helfen, der an einer Treppe gestürzt war.

Gegen 23.30 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle die Polizei um Unterstützung für den Einsatz in einem Ortsteil von Gessertshausen gebeten. Schließlich war der Ehemann der 67-jährigen Frau gestürzt und Art und Umfang möglicher Verletzungen galt es abzuklären. Als die 42-jährige Sanitäterin von der Frau die Personalien des gestürzten Ehemannes erfragen wollte, rastete diese aus. Sie beleidigte laut Polizei die Retterin und quetschte zudem ihre Hand. Die 67-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung. (thia)