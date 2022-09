Anhänger löst sich in Gessertshausen von Auto

Als ein Autofahrer mit seinem Gespann in Gessertshausen losfährt, löst sich plötzlich der Anhänger. Er kracht auf ein geparktes Auto.

Ein Anhänger ist in Gessertshausen auf ein Auto gekracht. Laut Polizei löste sich der Hänger am Montag gegen 11.30 von einem Gespann, als der Fahrer von der Tankstelle im Ort auf die Hauptstraße fahren wollte. Beim Abbiegen löste sich der 2,5-Tonnen-Hänger vom Zugfahrzeug und rollte mit der Zugdeichsel voran geradeaus in ein geparktes Fahrzeug. An diesem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro, schätzen die Beamten. (kinp)