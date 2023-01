Ausbau der Tierklinik in Gessertshausen kann beginnen

Plus Jahrelang hatte der Gemeinderat gerungen. Der größte Arbeitgeber der Gemeinde will erweitern. Doch noch sind nicht alle Betroffenen überzeugt.

Nach jahrelangem Ringen ist der Bebauungsplan für die Tierklinik in Gessertshausen beschlossene Sache. Der Gemeinderat hat mit seiner jüngsten Entscheidung Fakten geschaffen und der Ausbau der Zufahrtswege kann schon bald beginnen. Ob das zugrundeliegende Gutachten zu den Immissionswerten einer juristischen Prüfung standhalten wird, ist nicht vollständig geklärt.