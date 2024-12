Auto prallt gegen Werbetafel und Schild: 3500 Euro Schaden

Einen Schaden in Höhe von 3500 Euro hat nach Polizeiangaben eine Frau am Freitag in Gessertshausen verursacht. Demnach war die 73-Jährige mit ihrem Wagen in Gessertshausen auf der Hauptstraße in Richtung Diedorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam ihr Wagen auf Höhe der Hausnummer 52 nach rechts von der Straße ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen eine Werbetafel und ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde zum Glück niemand. (corh)

