Auto rollt bei Tierklinik in Gessertshausen plötzlich los

Vermutlich wegen eines Defekts an der Handbremse rollt ein Auto auf dem Parkplatz der Tierklinik in Gessertshausen plötzlich los, berichtet die Polizei.

Zu einem kleinen Unfall kam es am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz der Tierklinik in Gessertshausen. Wie die Polizei berichtet, rollte dort ein Ford-Transit aus bislang unbekannter Ursache plötzlich los. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt an der Handbremse verantwortlich sein könnte. Fest steht, dass der Ford gegen ein Fahrzeug der Tierklinik krachte. Es blieb bei geringem Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro, berichtet die Polizei. (kinp)