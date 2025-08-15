Autofahrer baut Unfall, weil er auf sein Navi blickt

Nach einem Unfall in Gessertshausen sind zwei Männer leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unfall, weil ein 41-Jähriger von seinem Navigationsgerät im Auto abgelenkt wurde. Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße in Gessertshausen in Richtung Westen. Weil er auf sein Navi blickte, bemerkte er nicht, dass die Straße eine Rechtskurve machte und geriet auf die Gegengfahrbahn, heißt es im Bericht der Polizei.

Dort fuhr er mit seinem Auto frontal gegen das Auto eines 67-Jährigen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 11.000 Euro. (kinp)