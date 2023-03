Autofahrer in Gessertshausen versperrt Lkw absichtlich die Ausfahrt

Ein Lkw-Fahrer kommt nach der Anlieferung nicht mehr aus der Gewerbegebiet in Gessertshausen heraus. Erst nach zweieinhalb Stunden kann die Polizei ihn "befreien".

Zwei Falschparker haben am Mittwoch einen Lkw in einem Gewerbegebiet in Gessertshausen so massiv blockiert, dass der 32-Jährige die Polizei um Hilfe rufen musste. Der eine Fahrer zeigte sich einsichtig, der andere beharrte auf sein Recht.

Die beiden Autos waren laut Polizei so geparkt, dass der Lkw-Fahrer das Gelände, an dem er Waren angeliefert hatte, nicht mehr verlassen konnte. Die Wagen standen so versetzt, dass es kein Durchkommen mehr gab.

Ein Fahrzeughalter gab im Gespräch mit der Polizei zu, dass er seinen Wagen absichtlich so geparkt hatte, damit keine Lkw mehr durchfahren können. Hintergrund ist wohl ein Nachbarschaftsstreit. Der 32-jährige Lkw-Fahrer war laut Polizei allerdings lediglich ein Zufallsopfer und hatte mit dem Streit nichts zu tun. Gegenüber der Polizei zeigte sich der Autofahrer uneinsichtig. Er hätte die Restfahrbahnbreite nachgemessen und würde korrekt parken. Wesentlich kooperativer war der Besitzer des zweiten Autos. Er fuhr sein Fahrzeug nach Aufforderung durch die Polizei sofort weg. Der mutwillige „Falschparker“ wird nun wegen Nötigung angezeigt. Nach Auskunft der Polizei musste der Lkw-Fahrer zweieinhalb Stunden auf seine „Rettung“ warten. Eine Nötigung wird übrigens laut Paragraph 240 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (thia)