Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt

Eine Polizeistreife hat in der Nacht auf Dienstag, gegen 0.30 Uhr, in der Oberschönefelder Straße in Gessertshausen einen Autofahrer kontrolliert. Den Beamten fiel dabei starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemtest bei dem 36-jährigen Mann bestätigte den Verdacht: Er hatte 0,62 Promille Alkohol im Blut. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. (AZ)

