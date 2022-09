Betrunkener Autofahrer schrammt knapp an einem Fahrverbot vorbei

Bei einer Alkoholkontrolle in Gessertshausen erwischt die Polizei einen Autofahrer mit 0,48 Promille. Weil dieser Wert knapp unter der Grenze liegt, darf er weiterfahren.

Vermutlich nur einen Schluck von einem Fahrverbot entfernt war ein 33-Jähriger in Gessertshausen. Die Polizei stoppt den Autofahrer am Donnerstag gegen 23 Uhr. Da den Beamten bereits ein leichter Alkoholgeruch entgegenkam, wurde bei dem Mann ein Alkoholtest durchgeführt. Weil der positiv war, wurde der Mann mit zur Polizeiinspektion nach Zusmarshausen gebracht.

Dort wurde noch einmal ein gerichtsverwertbarer Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,24 mg/l Atemalkohol (entspricht in etwa 0,48 Promille). Somit ist der Mann nur um 0,01 mg am kritischen Wert von 0,25 mg/l (oder 0,5 Promille) und damit einem einmonatigen Fahrverbot und 500 Euro Geldbuße vorbeigeschrammt, teilt die Polizei mit.

Nicht ganz so viel Glück, wie der 33-Jährige aus Gessertshausen hatte ein 47-jähriger Mann, der am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Wörleschwang kontrolliert wurde. Er musste seinen Führerschein abgeben, weil er mit 0,54 Promille etwas mehr Alkohol getrunken hatte. (kinp)