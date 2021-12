Autofahrer streift Radlerin und schleudert in die Böschung

Ein Autofahrer bemerkt zu spät, dass bei Oberschönenfeld eine 29-jährige Fahrradfahrerin abbiegen will. Beim Ausweichmanöver gerät er ins Schleudern.

Eine Radlerin hat ein Autofahrer am Mittwoch auf der Staatsstraße 2026 zwischen Gessertshausen und Margertshausen erfasst. Die Frau stürzte zu Boden, der 53-Jährige landete mit seinem Wagen in der Böschung.

Nach Auskunft der Polizei bemerkte der 53-jährige BMW-Fahrer auf Höhe der Abzweigung nach Kloster Oberschönefeld zu spät eine links abbiegende 29-jährige Radlerin. Beim Ausweichmanöver streifte er mit der linken Fahrzeugseite die Frau und schleuderte anschließend nach rechts von der Straße in die Böschung. Die 29-Jährige musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2100 Euro. (thia)