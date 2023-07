Baumaterial im Wert von 2000 Euro in Gessertshausen vergessen

Ein Anwohner findet am Straßenrand eine Palette mit etlichen Fässern voll Haftkleber. Vom Besitzer fehlt zunächst jede Spur. Am Ende kann das Rätsel dann doch noch gelöst werden.

Einen rätselhaften Fund machte ein Anwohner am Dienstagvormittag in Gessertshausen. Wie die Polizei berichtet, fand der Mann an der Ecke Buchenstraße/Eichenstraße eine Palette mit mehreren Fässen voll Bitumen-Haftkleber. Insgesamt waren es laut Polizei Baumaterialien mit einem Gewicht von rund 760 Kilogramm, deren Wert auf rund 2000 Euro geschätzt wurde. Vom Besitzer des teuren Materials fehlte allerdings zunächst jede Spur.

Da auch die hinzugerufene Polizeistreife das Material keiner Baustelle zuordnen konnte, wurde der Bauhof der Gemeinde Gessertshausen verständigt, welche das Material sichern sollte. Im Laufe des Tages stellte sich dann heraus, dass das Material für eine Straßenbaustelle im Bereich der Tierklinik Gessertshausen vorgesehen war, heißt es im Bericht der Polizei. Durch ein Missverständnis fühlte sich hier offenbar zunächst niemand zuständig und das Material wurde zunächst vergessen. (kinp)