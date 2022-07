Bei Spielwaren Hutner in Gessertshausen schlagen Kinderherzen höher

Im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Gessertshausen gibt es einen Spielwarenladen. Vor allem im Sommer kommen Familien gerne ins Geschäft.

Fantasie und Kreativität zeichnen das Angebot des Spiel- und Schreibwarengeschäfts Hutner in Gessertshausen aus. Inhaber Gerd Hutner legt Wert auf das Besondere. Seit 2008 befindet sich sein Geschäft in einem ungewöhnlichen Gebäude.

Bereits 2007 wurde das alte Bahnhofsgelände von Gessertshausen von der Gemeinde Gessertshausen erworben und renoviert. "Das Haus war in einem schlechten Zustand und es führten sogar noch Abstellgleise durch den heutigen Laden", erinnert er sich. Es gab somit viel zu tun, doch bereits ein Jahr später konnte der Spiel- und Schreibwarenladen eröffnet werden.

Spielwaren Hutner gibt es seit 14 Jahren in Gessertshausen

Einen Spielzeugladen in Gessertshausen zu eröffnen war zunächst Hutners persönliches Faible. Ohne Marktanalysen habe er sich ins kalte Wasser gestürzt, erinnert er sich. Inzwischen besteht das Gessertshauser Geschäft seit 14 Jahren. Ob man sein Geschäft schon als "alteingesessen" bezeichnen kann, mag Hutner nicht behaupten. "Allerdings, man sagt, wenn man fünf Jahre übersteht, hat ein Geschäft eine berechtigte Grundlage und diese Zeit hat der Laden erfreulicherweise schon lange hinter sich", so Hutner, der familiär sowie je nach Jahreszeit von ein bis zwei Mitarbeiterinnen im Geschäft unterstützt wird. War zunächst noch der Gedanke an ein stationäres Geschäft mit Internethandel, so entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Fachgeschäft für Spielwaren sowie Schreib- und Bürobedarf in der Region so toll, dass es auch ohne Internet bestens lief. Somit wurde das Internet für Hutner zweitrangig und steht nicht mehr im Fokus seines Handels, wird aber weiter mitbedient.

Erste Kundinnen und Kunden verewigten sich mit Unterschrift

Nachdem 2008 Eröffnung gefeiert wurde, war das Geschäft schnell in den Köpfen der Kundinnen und Kunden angekommen. Auf einer Leinwand haben sich damals alle mit Daumendruck und Unterschrift in bunten Farben verewigt. Hutner zeigt auf die Leinwand, die noch heute zur Erinnerung auf der Mitte der Treppe zum ersten Stock steht. Er freut sich damit immer noch, einen Eindruck davon zu haben, wer am ersten Tag gekommen war. "Diese Kunden kommen immer noch, wenngleich sie nach den langen Jahren nicht mehr Spielzeug für ihre Kinder oder die Schule kaufen", schmunzelt er. Einige könnten aber bereits wieder Spielzeug für ihre Enkel einkaufen.

Der Gessertshauser Geschäftsmann ist froh, dass seine Kunden auch nach holprigen zwei Jahren wegen Corona immer noch in gleicher Weise kommen. Allerdings sei die Wirtschaftlichkeit in den letzten zehn Jahren insgesamt schwieriger geworden, und die Konkurrenz durch das Internet verschärfe die Lage, erklärt Hutner. Er will daher die Angebotspalette in beiden Bereichen ständig erweitern, anpassen und optimieren. Vom Klassiker bis hin zu den neuesten Trends ist bei Spiel- und Schreibwaren Hutner alles zu bekommen. Vom Bleistift bis zum Füllhalter, vom Block bis zum Aktenordner und Bastelmaterial für Schulalltag und Büro – all das ist zu finden.

Der Hauptteil des Geschäfts wird nach wie vor mit Spielwaren auf immerhin 300 Quadratmetern gemacht. Es gibt hier alles, was das Herz vom Kleinkind bis hin zu jugendlich gebliebenen Erwachsenen erfreut. Puzzles, Plüschtiere, Puppen, Brettspiele, Holzspielzeug, Bälle oder Modellautos und noch vieles mehr warten auf ihre neuen kleinen und größeren Besitzer. Besonders nachgefragt sind seit einiger Zeit die Tonies, welche die CD für Kleinkinder abgelöst haben. Ein System, das für die Kleinen insgesamt 300 Geschichten mit Musik bietet.

Kinder können Schulranzen anprobieren

Nach wie vor bevölkern auch die Dinosaurier die Kinderzimmer. Auch in Sachen Schulranzen gibt es bei Spielwaren Hutner eine große Auswahl und Beratung bei der Anprobe. Dabei erlebt Hutner oft sehr lustige Momente mit den Kindern. "Während sich die einen künftigen Erstklässler sehr auf die Schule freuen und stolz einen neuen Schulranzen aussuchen, lassen die anderen das eher über sich ergehen und können es nicht erwarten in die Lego-Abteilung zu gehen", schmunzelt er. Die Sommer- und Ferienzeit ist für Spielwaren Hutner immer eine der schönsten Phasen, denn dann freuen sich die Kinder besonders über Spielzeug, mit welchem sie im Freien fröhlich und ungezwungen spielen können. Dafür ist Spielwaren Hutner mit Schubkarren sowie Wasser- und Sandspielzeug gerüstet.