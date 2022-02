Gessertshausen

06:30 Uhr

Benefizkonzert in Gessertshausen soll Kindern in Kenia helfen

Plus Lea Neu konnte Cash-N-Go und einen aus Angola stammenden Künstler für ein Benefizkonzert gewinnen. Die Armut in ihrer Heimat ist durch Corona noch größer geworden.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Lea Neu, die vor über 20 Jahren aus Kenia nach Deutschland kam und hier Fuß fasste, ist längst eine voll integrierte Gessertshauserin. Während sie sich aber hier in Deutschland sehr wohlfühlt, musste sie bei ihren Heimatflügen immer wieder erkennen, dass es ihren Verwandten und Freunden nicht so gut ging. Lea Neu will den Menschen in Kenia mit einem Benefizkonzert in Gessertshausen helfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

