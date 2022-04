Bürgermeister Mögele (CSU) stellt sich in Gessertshausen wieder zur Wahl

Der ehemalige Polizist Jürgen Mögele will in Gessertshausen weiter Bürgermeister bleiben. Welche Ziele und Schwerpunkte er bei seiner Nominierung genannt hat.

Er hat es lange spannend gemacht, doch jetzt steht es fest: Der 46-jährige amtierende Bürgermeister Jürgen Mögele tritt für eine zweite Wahlperiode in Gessertshausen an. Die Mitglieder des CSU-Ortsverbands hätten ihn mit einem klaren Votum nominiert, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Mögele ist damit der zweite Kandidat, der seinen Hut in den Ring wirft. Für Grüne, SPD, Freie Wähler und ÖDP tritt Michael Weh bei den Bürgermeisterwahlen in Gessertshausen an.

Seit 1986 findet in Gessertshausen die Wahl zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin nicht gleichzeitig mit den Gemeinderatswahlen statt, sondern um zwei Jahre versetzt. Seit 2016 ist Jürgen Mögele Rathauschef. Mit einem Überraschungssieg von gerade einmal 40 Stimmen hatte er die damalige FW-Bürgermeisterin Claudia Schuster auf den zweiten Platz verwiesen. Die nächste Wahl werde am 25. September stattfinden.

"Offene und aufrichtige Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und Politik" sei ihm wichtig, betonte Mögele. Der ehemalige Polizei-Dienstgruppenleiter wolle auf diese Art auch die künftigen Jahre in der Gemeinde prägen. Mögele nannte ihm wichtige Themen: Investitionen in Kinderbetreuung, Wasserversorgung und Gemeindeentwicklung.

CSU-Kandidat Mögele ist dreifacher Vater

Mögele berichtete, dass er auf ereignisreiche Jahre in seiner ersten Amtszeit zurückblicke. So seien beispielsweise Kita und Hort erweitert worden, sagte der dreifache Familienvater. Die Schulfamilie der Gemeinde profitiere von digitalen Klassenzimmern mit elf Smartboards, und auch die digitale Infrastruktur für die Kommunikation zwischen pädagogischem Personal und Eltern sei durch Hard- und Software völlig neu strukturiert worden. Laut Mögele sind allein für den Neubau des Kita- und Bürgerhauses in Gessertshausen 3,8 Millionen Euro geflossen. Für 2,3 Mio. Euro wurde ein neuer Hochbehälter in Margertshausen gebaut. Bekanntlich hatte Gessertshausen wie andere Gemeinden auch mit Keimen im Trinkwasser zu kämpfen, warum längere Zeit gechlort werden musste.

Flurbereinigung in Margertshausen und Wollishausen

Dranbleiben will Mögele bei einer möglichen Wiederwahl an der Gemeindeentwicklung: In Deubach entstehe aktuell ein neues Baugebiet, und auch die Dorfmitte werde neu gestaltet. Durch Grundstückankäufe gelinge die Flurbereinigung in Margertshausen und Wollishausen ebenso der Wasserleitungsbau in Döpishofen, sagt der CSU-Politiker. Zudem könne die Tierklinik schon bald die dringend benötigte Flächenerweiterung starten.

Von der Jugend über die Senioren bis hin zu Energie und Mobilität - die Herausforderungen der kommenden Amtsperiode sind laut Mögele beachtlich. "Gessertshausen ist das Zuhause von Menschen aller Altersklassen und Familienstrukturen. Bei uns soll und darf sich jeder wohlfühlen." Aufenthalts- und Freizeitmöglichkeiten für die Jugend zu schaffen habe für ihn ebenso Priorität wie die Projekte der Tagespflege und betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren.