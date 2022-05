Bürgermeister Mögele übernimmt den CSU-Ortsvorsitz in Gessertshausen

Plus Bürgermeister Jürgen Mögele löst in Gessertshausen im Vorsitz des CSU-Ortsverbands Carola Prantl ab, die nicht mehr antrat. Das Team hat sich verjüngt.

Der CSU-Ortsverband Gessertshausen hat eine neue Führungsspitze. Bürgermeister Jürgen Mögele wurde mit großer Mehrheit zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Die Neuwahlen der Vorstandschaft konnten endlich im Rahmen der Jahreshauptversammlung nach coronabedingter zweijähriger Pause behandelt werden. Von 25 anwesenden Mitgliedern entfiel mit 22 Stimmen eine große Mehrheit auf Gessertshausens Bürgermeister Jürgen Mögele als Nachfolger von Carola Prantl, die nicht mehr zur Wahl stand.