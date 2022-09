Bürgermeisterwahl in Gessertshausen läuft noch bis 18 Uhr

In Gessertshausen sind die Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet. Mit einem Ergebnis wird schon kurz darauf gerechnet.

Noch bis 18 Uhr haben gut 3300 Gessertshauser und Gessertshauserinnen die Möglichkeit, in einem der sechs Wahllokale der Gemeinde ihre Stimme für die Bürgermeisterwahl abzugeben. Kandidaten sind Amtsinhaber Jürgen Mögele ( CSU) und Herausforderer Michael Weh ( SPD, FW, Grüne, ÖDP), die beide schon am Vormittag ihre Stimmen abgegeben haben. Doch so schnell waren nicht alle Gessertshauser.

Bürgermeisterkandidat Michael Weh lebt seit 2017 in Gessertshausen. Er tritt für SPD, FW, Grüne und ÖDP für das Amt an. Foto: Marcus Merk

Von einem etwas zurückhaltenderen Beginn im Vergleich zur Wahl vor sechs Jahren berichtet Wahlleiter Alexander Bastian. Erst ab den frühen Nachmittagsstunden füllten sich die Wahllokale in den Ortsteilen Döpshofen, Margertshausen, Wollishausen, Deubach und in Gessertshausen selbst. Rund 800 Wahlberechtigte hatten im Vorfeld bereits ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

Seit vielen Jahren wird der Gessertshauser Bürgermeister extra gewählt

Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, erst dann werden auch die Briefwahlstimmen ausgezählt. Bastian rechnet mit einem Ergebnis um etwa 19 Uhr. Seit den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wird in Gessertshausen der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zwei Jahre versetzt zum Gemeinderat gewählt. 2016 gewann Jürgen Mögele ganz knapp mit 50,8 Prozent der Stimmen gegen die damalige Amtsinhaberin Claudia Schuster von den Freien Wählern.