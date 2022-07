Gessertshausen

vor 49 Min.

Bürgermeister-Wahlkampf in Gessertshausen geht mit offenem Brief in neue Phase

In Gessertshausen stehen im September 2022 Bürgermeisterwahlen an. Mit einem offenen Brief startet der Wahlkampf in eine neue Phase.

Plus Wie viel Leistung stecke wirklich in den Projekten, die Bürgermeister Jürgen Mögele im Wahlkampf für sich verbucht, fragt sein Herausforderer Michael Weh.

Von Jana Tallevi

Michael Weh kann das nicht nachvollziehen: In einem offenen Brief wendet sich der gemeinsame Kandidat von ÖDP, Grünen, Freien Wählern und SPD um das Bürgermeisteramt an Bürgermeister Jürgen Mögele ( CSU) und fragt nach, wie dieser das denn genau meine, mit den Projekten für Gessertshausen, die er auf seiner Homepage für sich verbucht. Weh meint, bei den meisten handle es sich um die tägliche Arbeit von Rathaus und Gemeinderat - oder sogar um Projekte, die die Freien Wähler angestoßen hatten. Er will das am liebsten mit dem Amtsinhaber selbst besprechen, und zwar bei einer Podiumsdiskussion. Doch die wird es wohl nicht geben.

