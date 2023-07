Gessertshausen

06:00 Uhr

Der alte Weiherhof wird zu einem Kunst-Zentrum für ganz Schwaben

Ab September sollen am alten Weiherhof die Arbeiten beginnen.

Plus Ab September soll bei Gessertshausen ein Depot für 500.000 Gegenstände aus Schwaben entstehen. Auch Künstler bekommen Ateliers. So laufen die Arbeiten.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Vielleicht erinnern sich manche noch: 2020 war die Entscheidung für ein Kulturforum auf dem Weiherhof im Gemeinderat in Gessertshausen gefallen. Drei Jahre sind seitdem vergangen, nun liegen die Pläne fast fertig auf dem Tisch. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nochmals positiv abgestimmt – diesmal ging es um den Teilabriss und die Sanierung der alten Gemäuer. Inzwischen sei die Entkernung des Weiherhofs in vollem Gange, berichtet Saskia Grandel vom Bezirk Schwaben nach der Sitzung. Auch schadstoffbelastetes Material werde dabei abgetragen. Im Juli und August sollen dann die ersten Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen.

Gestartet wird mit dem Bau eines Kunstdepots für die Kulturgutsammlung des Museums Oberschönenfeld. Im Westen des alten Weiherhofs, teils unter der Erde, sollen 500.000 Objekte eingelagert werden. Von der Reklamemarke bis zur Kartoffel-Dämpf-Kolonne wird alles vertreten sein, was aus der Region stammt oder dort genutzt wurde. Die ältesten Objekte stammen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die jüngsten aus der heutigen Zeit. Acht Millionen Euro werde das neue Depot kosten und rund 3000 Quadratmeter Raum bieten, erklärt Denisa Pasalic vom Hochbauamt auf Nachfrage. „Das Depot wird zum Teil unter dem Hügel liegen, nur seine Eingangsfront wird unter einem begrünten Dach zu sehen sein“, sagt sie. Steht man mit dem Rücken zur Depotwand, könne man in Zukunft auf den Neubau blicken, beschreibt ihre Kollegin Grandel das Gelände und die Umbaupläne am alten Hof.

