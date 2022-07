Der Deubacher Max Strehle ist nun Ehrenbürger von Gessertshausen

Plus Der frühere Landtagsabgeordnete ist neuer Ehrenbürger. Die Würdigung erhielt das 75-jährige Deubacher Urgestein für sein politisches und sozial geprägtes Lebenswerk.

Mit der Verleihung von Ehrenbürgerwürden kennt er sich aus. Wiederholt hatte Max Strehle bei diesen Anlässen die Laudatio gehalten. Nun kam der ehemalige Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrat selbst in den Genuss dieser Ehre. Die Gemeinde Gessertshausen verlieh dem 75-Jährigen im Rahmen der 950-Jahr-Feier seiner Heimatortes Deubach die Auszeichnung für sein engagiertes Lebenswerk.