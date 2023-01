Drei Autos nach Unfall in Deubach beschädigt

Ein 69-Jähriger missachtet in Deubach die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Es kommt zu einem Unfall, nach dem drei Fahrzeuge beschädigt sind.

Drei Autos sind nach einem Unfall in Deubach beschädigt. Laut Polizei missachtete ein 69-Jähriger am Mittwoch gegen 9.30 Uhr die Vorfahrt eines anderen Autofahrers an der Kreuzung Ludwig-Thoma-Straße/Hermann-Löns-Straße. Infolgedessen krachte der Toyota des 69-Jährigen gegen einen Ford Transit. Der Zusammenstoß war laut Polizei so heftig, dass der Ford gegen einen geparkten Mercedes gedrückt wurde. Insgesamt schätzen die Beamten den Sachschaden auf etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)