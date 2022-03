Ortsgeschichte ist ein spannendes Stück Deubacher Identität aus 950 Jahren

Plus Zur 950-Jahr-Feier Deubachs ist eine umfassende Ortsgeschichte erschienen. Die Herausgeber dokumentieren darin Vergangenes und machen Historie greifbar.

Johann Wagner befasst sich seit vielen Jahrzehnten mit der Geschichte seiner Heimatgemeinde Deubach. Von ihm stammt die Idee, zur 950-Jahr-Feier des Dorfes - die nach zweimaliger Verschiebung durch Corona vom 15. bis 17. Juli stattfindet - eine Ortsgeschichte zu erstellen. Nun liegt das Werk unter dem Titel "Vom Schilfbach zum Dorf" vor. Darin schildern er und Franz Nachtrub unter redaktioneller Bearbeitung von Siegfried P. Rupprecht auf spannenden 236 Seiten die Ortsentwicklung und das Leben der Menschen von der Gründung der Ansiedlung bis heute. Schon beim Durchblättern zeigt sich: Wer sich mit der Deubacher Historie auseinandersetzen oder sie genauer kennenlernen möchte, sollte dieses Buch lesen. Es entpuppt sich als eine wichtige Quelle geschichtlicher Ereignisse.