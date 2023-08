Motorradfahrer entgeht haarscharf Frontalzusammenstoß

Das riskante Überholmanöver einer 65-Jährigen bei Deubach hätte noch viel schlimmer enden können.

Dieser Verkehrsunfall am Montag gegen 21.10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rommelsried und Deubach hätte ganz böse enden können: Die 65-jährige Fahrerin eines Audi A6 wollte eine Kolonne von drei Fahrzeugen überholen. Dabei übersah sie den 24-jährigen Fahrer eines Motorrades, der in der Gegenrichtung fuhr. Dieser konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Audi nur durch Ausweichen in einen Feldweg verhindern. Dort rutschte das Motorrad weg und stürzte um. Der 24-Jährige blieb unverletzt. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die 65-Jährige erwartet nach Angaben der Polizei eine Anzeige. (AZ)