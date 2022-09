Gessertshausen

Deubacher wollen endlich eine Bürgerversammlung

Die Zechstuben in Deubach sollen in Wohnungen umgebaut werden. Die Bürgerinnen und Bürger fordern weitere Infos. Jetzt gibt es einen Termin für sie.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Im Gessertshauser Ortsteil Deubach rumort es wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag, 25. September, gewaltig. Eine Bürgergruppe fordert Informationen zu den Grundstücksverkäufen und Bauvorhaben der Gemeinde. Mit einer Unterschriftenaktion hat sie jetzt das nötige Quorum für eine Bürgerversammlung erreicht. In Deubach wird am 26. Oktober eine Reihe solcher bürgernahen Treffen im Gemeindegebiet Gessertshausen eröffnet. Die Unterschriften wurden jetzt in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Wahl übergeben.

