Die Blumenstube in Gessertshausen löst ein heimeliges Gefühl aus

Plus Das Team der Blumenstube in Gessertshausen ist bekannt für außergewöhnliche Dekorationen und Liebe zu allem Blühenden. Kunden bekommen auch Tipps für das eigene Zuhause.

Ein Laden springt in der Hauptstraße von Gessertshausen besonders ins Auge: die Blumenstube. Bereits außerhalb des Geschäfts zieht die Dekoration, passend zu jeder Jahreszeit, die Aufmerksamkeit auf sich.