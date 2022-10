Gessertshausen

Die Friedhofsgebühren in Gessertshausen steigen stark an

In Gessertshausen steigen die Gebühren für Friedhof und Grab stark an. Das macht sich vor allem im Laufe der Ruhezeit bemerkbar.

Plus Zum 1. November wird es in Gessertshausen teurer. Es gibt auch ein neues Abrechnungssystem. Was bleibt, ist die Höhe der Bestattungskosten.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Wie viele Gemeinden schließt sich Gessertshausen mit seiner neuen Friedhofsgebührensatzung den Vorschlägen des Bayerischen Gemeindetags an. Damit ändern sich die Gebühren für die Grabnutzung und die Abrechnungsart. Ab November zahlen die Nutzerinnen und Nutzer im Sterbefall oder beim Kauf eines Grabs nicht wie bisher einen Betrag plus der jährlich anfallenden Gebühr für den Friedhofsunterhalt, in dem die Nutzung von Wasser, die Kosten für die Müllbeseitigung und die Pflege des Geländes enthalten sind. In Zukunft werden alle diese Gebühren komplett erhoben.

