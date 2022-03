Gessertshausen

12:24 Uhr

Die Tierklinik in Gessertshausen darf noch nicht erweitern

Plus Seit Jahren plant der größte Arbeitgeber von Gessertshausen mit mehr Platz. Tiere werden sogar in Containern behandelt. Doch das Verfahren bleibt schwierig.

Von Jana Tallevi

Wenn es nach den Entscheidern der Tierärztlichen Klinik in Gessertshausen ginge, dann sollte die Erweiterung der Betriebsgebäude möglichst bald in diesem Frühjahr starten. Schließlich gibt es die Pläne bereits seit Jahren: Um der großen Nachfrage nachkommen zu können, soll ein OP-Bereich für Pferde mit sieben Außenboxen, einem Schlaf- und Untersuchungsbereich, zudem weitere Stellplätze und auch Wohnmöglichkeiten für das Personal angebaut werden. Jetzt stand die Erweiterung wieder einmal auf der Tagesordnung des Umwelt- und Bauausschusses der Gemeinde Gessertshausen. Doch die Entscheidung fiel nicht so aus, wie vom Antragsteller erhofft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

