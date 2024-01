Dieb stiehlt Mountainbike am Bahnhof

Am Bahnhof in Gessertshausen ist ein dort abgestelltes Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum zwischen 12. Januar, 15 Uhr, und 15. Januar, 7 Uhr von einem unbekannten Täter ein Mountainbike entwendet. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Haibike, Typ Shim Deoremics in der Farbei Weiß und Orange. Der Diebstahlschaden dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen. (kar)