Eine Gemeinde freut sich auf den Leonhardiritt

Die Vorfreude auf das traditionelle Patronatsfest mit anschließender Pferdesegnung und Leonhardiritt ist groß. Ein Frühschoppen rundet das Dorffest ab. Am Sonntag, 27. Oktober, treffen sich alle Freunde der Kapelle St. Leonhard um 10 Uhr zur Patronatsfeier auf dem Leonhardsberg in Gessertshausen, der hinter der Brauerei Schimpfle liegt. Mit dabei sind in der festlich geschmückten Kirche neben den Gläubigen auch die Fahnenabordnungen der Ortsvereine. Für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung der Messe ist ebenfalls gesorgt.

Anschließend, gegen 11 Uhr, findet rund um die Kapelle die Pferdesegnung sowie der darauffolgende Leonhardiritt durch den Ort statt, der bei einem Weißwurst-Frühschoppen auf dem Anwesen des Obstbauern Josef Kraus seinen gemütlichen Ausklang nimmt. Zudem bekommen alle teilnehmenden Reiter vom Pfarrgemeinderat Dietkirch, der zusammen mit der örtlichen Kirchenverwaltung das Organisationsteam bildet, als Erinnerung an die Segnung und den Umritt eine orange-weiß gehaltene Turnierschleife als Geschenk.

Der Leonhardiritt ist eine familiäre Veranstaltung

Das Besondere am Gessertshauser Leonhardiritt ist der familiäre Rahmen der Veranstaltung, die seit dem Jahr 2010 in guter alter Tradition durch die Pfarrei Dietkirch wiedereingeführt wurde und mittlerweile Dorffest-Charakter hat. Möglich wurde dies erst aufgrund des Engagements von Josef Kraus, der seinen Hof als Ziel des Umritts und zugleich als Austragungsort des Frühschoppens zur Verfügung stellt. Angesichts dessen ist die Vorfreude auf den letzten Sonntag im Oktober bei den Freunden der Kapelle St. Leonhard sowie bei allen Pferdeliebhabern groß. Der Umritt zu Ehren des hl. Leonhard und der Frühschoppen findet im Übrigen bei jedem Wetter statt. (AZ)