24-Jähriger stürzt bei Döpshofen von seinem Rennrad

Ein junger Mann ist nach einem Unfall mit seinem Rennrad leicht verletzt. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 24-Jähriger ist nach einem Unfall bei Döpshofen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Samstag gegen 19.45 Uhr mit seinem Rennrad in Richtung Weiherhof unterwegs. Beim Umgreifen am Lenker verzog er sein Fahrrad, so die Polizei. Der 24-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Leicht verletzt kam er ins Krankenhaus. Den Sachschaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf etwa 50 Euro. (kinp)