Anderthalb Ster Brennholz in Döpshofen verschwunden

Eine Menge Brennzholz ist von einem Grundstück im Gessertshauser Ortsteil Döpshofen gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach handelt es sich um anderthalb Ster Holz, die in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagabend verschwanden. Das Grundstück liegt an der Wessobrunner Straße 25 in Döpshofen. Der Tatort liegt direkt am südlichen Ortsbeginn von Döpshofen. (kinp)