Unbekannte reißen Feldkreuz in Döpshofen ab

Ein Feldkreuz auf einem privaten Grundstück in Döpshofen ist abgerissen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte haben ein Feldkreuz auf einem privaten Grundstück in Döpshofen abgerissen, teilt die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Eine am Feldkreuz angebrachte Christusfigur habe abgebrochen im Garten gelegen, so die Beamten. Den Sachschaden schätzen sie auf etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/18900. (kinp)