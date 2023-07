Drei Tage Dauerparty bei der Feuerwehr Gessertshausen

Plus Der 150. Geburtstag der Feuerwehr wird mit einem gut besuchten und abwechslungsreichen Programm gefeiert – die Kameradschaft der Feuerwehren ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier gibt es Bilder:

Da mutierte die Feuerwehr buchstäblich zur Feierwehr: Die Freiwillige Feuerwehr Gessertshausen feierte gebührend auf dem Areal neben der Schwarzachhalle sein 150-jähriges Gründungsjubiläum. Neben der ausgelassenen Stimmung im und um das Zelt absolvierten beim Blaulichttag am Samstag noch 28 jugendliche Feuerwehrleute aus Gessertshausen, Margertshausen, Deubach und Diedorf erfolgreich ihre Leistungsprüfung.

Wenn am Sonntagmittag gestandene Feuerwehrleute auf den Bänken stehen und „oh wie ist das schön“ skandieren, dann zaubert das den Verantwortlichen ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Es ist praktisch auch das verdiente Finale eines dreitägigen Festes, das die Freiwillige Feuerwehr Gessertshausen anlässlich ihres 150. Geburtstag auf die Beine gestellt hatte.