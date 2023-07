Ehrlicher Unfallverursacher sucht Geschädigten in Gessertshausen

Ein Autofahrer vermutet, dass er beim öffnen seiner Tür ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Er meldet den Vorfall bei der Polizei und sucht nun nach dem Geschädigten.

Ein ehrlicher Autofahrer meldete sich am Dienstag bei der Polizei in Zusmarshausen. Der 41-Jährige stellte fest, dass die Fahrertüre seines Fahrzeugs leicht beschädigt ist. Er geht davon aus, dass er beim Öffnen der Tür möglicherweise ein anderes Auto beschädigt hat. Unfallort müsste der Parkplatz bei der Bäckerei Schneider in Gessertshausen sein. Dort hatte er am Dienstag gegen 16.45 Uhr geparkt, berichtet die Polizei. Mögliche Geschädigte sollten sich daher bei den Beamten in Zusmarshausen melden. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)