Eine Äbtissin ist jetzt Mitglied "in Bayerns exklusivstem Club"

Gertrud Pesch bekommt für ihr Wirken von Ministerpräsidenten Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden verliehen.

Äbtissin Gertrud Pesch in nun ebenfalls "Mitglied in Bayerns exklusivstem Club", wie Ministerpräsident Markus Söder bei der Verleihung des Bayerischen Verdienstorden sagte. Insgesamt gebe es nur maximal 2000 Ordensträger, und alle Ausgezeichneten hätten Unglaubliches geleistet. "Sie machen anderen Mut und stehen für Bayern", sagte Söder. "Bitte machen Sie weiter so und seien Sie Motivation für andere."

Die Äbtissin leitet die Zisterzienserinnen-Abtei Oberschönenfeld. Das seit mehr als 800 Jahren existierende Kloster ist bekannt als Kleinod und spirituelles Zentrum im Landkreis Augsburg. Söder lobte, dass Gertrud Pesch dafür sorge, dass die große Strahlkraft der Abtei auch in der heutigen Zeit spürbar wird. (AZ)